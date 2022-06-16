Окупаційна влада Херсонщини заявила, що народжені після 24 лютого діти отримають громадянство рф
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. російські окупанти у Херсонській області планують дати громадянство рф дітям-сиротам та народженим після 24 лютого 2022 року. Про це заявив так званий "заступник голови військово-цивільної адміністрації Харківської області" кирило стремоусов, пише УНН.
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"Діти, які народилися в Херсонській області після 24 лютого, автоматично отримають громадянство російської федерації. Крім того, діти-сироти також будуть зареєстровані як громадяни російської федерації", - заявив Стремоусов.
Раніше він сказав, що багато громадян на тимчасово окупованій території нібито подають документи на отримання російського громадянства.
Додамо
Станом на червень 2022 року, окупанти вивезли понад 200 тисяч українських дітей до росії. Президент України Володимир Зеленський назвав це "одним із найбільш підлих російських воєнних злочинів".
ООН розпочало розслідування повідомлень про примусову депортацію українських дітей до рф з усиновленням.