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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 30853 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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У Скадовську на Херсонщині російські окупанти вбили пожежника

У Скадовську на Херсонщині російські окупанти вбили пожежника

Київ • УНН

 • 294157 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. У захопленому Скадовську на Херсонщині російські окупанти вбили пожежника. Про це повідомив заступник директора Центру Близькосхідних досліджень Сергій Данилов, передає УНН.

Цитата

“Російські окупанти вбили пожежника в Скадовську. Віддамо шану Бойченко Сергію Вікторовичу, чесному пожежнику і громадянину України, якого сьогодні вбила росія”, — написав Данилов.

Нагадаємо 

Російські окупанти у Херсонській області планують дати громадянство рф дітям-сиротам та народженим після 24 лютого 2022 року.

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