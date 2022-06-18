У Скадовську на Херсонщині російські окупанти вбили пожежника
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У захопленому Скадовську на Херсонщині російські окупанти вбили пожежника. Про це повідомив заступник директора Центру Близькосхідних досліджень Сергій Данилов, передає УНН.
Цитата
“Російські окупанти вбили пожежника в Скадовську. Віддамо шану Бойченко Сергію Вікторовичу, чесному пожежнику і громадянину України, якого сьогодні вбила росія”, — написав Данилов.
Нагадаємо
Російські окупанти у Херсонській області планують дати громадянство рф дітям-сиротам та народженим після 24 лютого 2022 року.