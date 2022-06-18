У Скадовську на Херсонщині російські окупанти вбили пожежника

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“Російські окупанти вбили пожежника в Скадовську. Віддамо шану Бойченко Сергію Вікторовичу, чесному пожежнику і громадянину України, якого сьогодні вбила росія”, — написав Данилов.

Нагадаємо

Російські окупанти у Херсонській області планують дати громадянство рф дітям-сиротам та народженим після 24 лютого 2022 року.