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В ситуации с хорватскими футболистами ФИФА стала заложником РФ - Лащук

В ситуации с хорватскими футболистами ФИФА стала заложником РФ - Лащук

Киев  •  УНН

 • 15189 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Позиция ФИФА относительно хорватских футболистов, которые поздравили Украину после своей победы над российской сборной, частично может быть следствием того, что сейчас представители этой организации все находятся в России. Такое мнение в комментарии УНН высказал футбольный эксперт Дмитрий Лащук.

"ФИФА, предполагаю, стала заложником ситуации. Более того, считаю, и это мое личное мнение, что Чемпионат мира не должен был проводиться на территории России, так как страна является агрессором. Лучше бы ФИФА этим занималась.

Наказывать (хорватских футболистов за слова "Слава Украине" - ред.) - не за что, потому футболиста (Виду - ред.) и не наказали, а предупредили. Но заявление ФИФА все равно какое-то должна была сделать, и предполагаю, потому что сегодня они все (представители ФИФА - ред.) находятся в России", - сказал он.

По словам эксперта, ФИФА не применила существенных санкций против хорватских футболиста, но из-за проведения ЧМ именно в РФ, у них не оставалось вариантов, как формально и все же отреагировать на ситуацию.

Лащук также отметил, что в словах "Слава Украине" нет ничего такого, за что можно было бы наказывать. И если это поздравление и может кого-то расстроить, то только Россию, добавил он.

Напомним, 7 июля сборная Хорватии по футболу в серии пенальти обыграла Россию. После матча экс-игрок киевского "Динамо" Домагой Вида, а также скаут киевского клуба Огнен Вукоевич отпраздновали победу, записав видеообращение со словами "Слава Украине!"

Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Виде, а Хорватский футбольный союз принял решение об исключении Вукоевича из делегации хорватской сборной на ЧМ.

Вида, комментируя свои слова, заявил, что его возглас "Слава Украине!" не является политическим посланием и должен восприниматься как знак благодарности украинцам за поддержку хорватов в течение всего футбольного турнира.

Федерация футбола Украины, в свою очередь, направила обращение в ФИФА с объяснением лозунга "Слава Украине!" и с просьбой не наказывать хорватских игроков.

Также в ФФУ завили, что готовы компенсировать штраф, наложенный ФИФА на Вукоевича, а также готовы предложить ему работу.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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