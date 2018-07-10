У ситуації з хорватськими футболістами ФІФА стала заручником РФ - Лащук
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Позиція ФІФА щодо хорватських футболістів, які привітали Україну після своєї перемоги над російською збірною, частково може бути наслідок того, що наразі представники цієї організації всі перебувають у Росії. Таку думку у коментарі УНН висловив футбольний експерт Дмитро Лащук.
“ФІФА, припускаю, стала заручником ситуації. Більше того, вважаю, і це моя особиста думка, що Чемпіонат світу не повинен був проводитися на території Росії, бо країна є агресором. Краще б ФІФА цим переймалася.
Карати (хорватських футболістів за слова "Слава України" — ред.) — нема за що, тому футболіста (Віду — ред.) і не покарали, а попередили. Але заяву ФІФА все одно якусь мало зробити, і припускаю, через те, що на сьогодні вони всі (представники ФІФА — ред.) знаходяться в Росії”, — сказав він.
За словами експерта, ФІФА не застосувала суттєвих санкцій проти хорватських футболіста, але через проведення ЧС саме в РФ, в них не залишалося варіантів, як формально та все ж відреагувати на ситуацію.
Лящук також зауважив, що у словах “Слава Україні” немає нічого такого, за що можна було б карати. І якщо це привітання і може когось збурити, то лише Росію, додав він.
Нагадаємо, 7 липня збірна Хорватії з футболу в серії пенальті обіграла Росію. Після матчу екс-гравець київського “Динамо” Домагой Віда, а також скаут київського клубу Огнєн Вукоєвич відсвяткували перемогу, записавши відеозвернення зі словами “Слава Україні!”
Дисциплінарний комітет ФІФА виніс попередження Віді, а Хорватський футбольний союз прийняв рішення про виключення Вукоєвича зі делегації хорватської збірної на ЧМ.
Віда, коментуючи свої слова, заявив, що його вигук “Слава Україні” не є політичним посланнмя і має сприйматися як знак подяки українцям за підтримку хорватів протягом усього футбольного турніру.
Федерація футболу України, у свою чергу, направила звернення до ФІФА з поясненням гасла “Слава Україні!” та з проханням не карати хорватських гравців.
Також у ФФУ завили, що готові компенсувати штраф, накладений ФІФА на Вукоєвича, а також готові запропонувати йому роботу.