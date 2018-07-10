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У ситуації з хорватськими футболістами ФІФА стала заручником РФ - Лащук

У ситуації з хорватськими футболістами ФІФА стала заручником РФ - Лащук

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Позиція ФІФА щодо хорватських футболістів, які привітали Україну після своєї перемоги над російською збірною, частково може бути наслідок того, що наразі представники цієї організації всі перебувають у Росії. Таку думку у коментарі УНН висловив футбольний експерт Дмитро Лащук.

“ФІФА, припускаю, стала заручником ситуації. Більше того, вважаю, і це моя особиста думка, що Чемпіонат світу не повинен був проводитися на території Росії, бо країна є агресором. Краще б ФІФА цим переймалася.

Карати (хорватських футболістів за слова "Слава України" — ред.) — нема за що, тому футболіста (Віду — ред.) і не покарали, а попередили. Але заяву ФІФА все одно якусь мало зробити, і припускаю, через те, що на сьогодні вони всі (представники ФІФА — ред.) знаходяться в Росії”, — сказав він.

За словами експерта, ФІФА не застосувала суттєвих санкцій проти хорватських футболіста, але через проведення ЧС саме в РФ, в них не залишалося варіантів, як формально та все ж відреагувати на ситуацію.

Лящук також зауважив, що у словах “Слава Україні” немає нічого такого, за що можна було б карати. І якщо це привітання і може когось збурити, то лише Росію, додав він.

Нагадаємо, 7 липня збірна Хорватії з футболу в серії пенальті обіграла Росію. Після матчу екс-гравець київського “Динамо” Домагой Віда, а також скаут київського клубу Огнєн Вукоєвич відсвяткували перемогу, записавши відеозвернення зі словами “Слава Україні!”

Дисциплінарний комітет ФІФА виніс попередження Віді, а Хорватський футбольний союз прийняв рішення про виключення Вукоєвича зі делегації хорватської збірної на ЧМ.

Віда, коментуючи свої слова, заявив, що його вигук “Слава Україні” не є політичним посланнмя і має сприйматися як знак подяки українцям за підтримку хорватів протягом усього футбольного турніру.

Федерація футболу України, у свою чергу, направила звернення до ФІФА з поясненням гасла “Слава Україні!” та з проханням не карати хорватських гравців.

Також у ФФУ завили, що готові компенсувати штраф, накладений ФІФА на Вукоєвича, а також готові запропонувати йому роботу. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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