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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Сирии задержали одного из организаторов теракта 11 сентября

Киев • УНН

 • 12288 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Гражданин Германии, сирийского происхождения, который принимал участие в планировании теракта 11 сентября в США, был задержан курдами на севере Сирии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

В Сирии задержали одного из организаторов теракта 11 сентября

"Мохаммад Хайдар Заммар был задержан курдскими силами безопасности на севере Сирии, сейчас проходит его допрос", - заявил агентству один из курдских генералов, который отказался подтвердить свою личность.

Стоит отметить, что Заммар был задержан агентами ЦРУ в декабре 2001 года, а затем выдан в Сирию, где он был приговорен к 12 годам заключения, но после начала гражданской войны в стране, он, как и многие другие преступники оказался на свободе.

Как сообщал УНН, по словам председателя службы национальной безопасности США, члены террористических группировок, таких как "Исламское государство", готовят новую атаку такого же масштаба, как 11 сентября 2001 года, а также планируют нападения на пассажирские самолеты для нанесения массовых человеческих жертв среди гражданского населения.

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