У Сирії затримали одного з організаторів теракту 11 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Громадянин Німеччини, сирійського походження, який приймав участь у планування теракту 11 вересня у США, був затриманий курдами на півночі Сирії. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.
"Мохаммад Хайдар Заммар був затриманий курдськими силами безпеки на півночі Сирії, зараз проходить його допит", - заявив агентству один з курдських генералів, який відмовився називати свою особу.
Варто відмітити, що Заммар був затриманий агентами ЦРУ у грудні 2001 року, а потім виданий у Сирію, де його було засуджено до 12 років ув'язення, але після початку громадської війни в країні, він, як і багато інших злочинців опинився на волі.
Як повідомляв УНН, за словами голови служби національної безпеки США, члени терористичних угрупувань, таких як "Ісламська держава", готують нову атаку такого ж масштабу, як 11 вересня 2001 року, а також планують напади на пасажирські літаки для спричинення масових людських жертв серед цивільного населення.