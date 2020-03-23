В Сирии первый случай заражения коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Сирии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом у лица, прибывшего из-за рубежа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sana.
"Первый случай коронавируса в Сирии был обнаружен у лица, прибывшего из-за рубежа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время приняты все необходимые действия для решения этой ситуации.
Напомним, на утро 23 марта общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире достигло 14 641 человека.