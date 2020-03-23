У Сирії перший випадок зараження коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Сирії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом у особи, яка прибула з-за кордону. Про це повідомляє УНН із посиланням на Sana.
“Перший випадок коронавірусу в Сирії був виявлений у особи, яка прибула з-за кордону”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі вжиті всі необхідні заходи для вирішення цієї ситуації.
Нагадаємо, на ранок 23 березня загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі сягнула 14 641 особи.