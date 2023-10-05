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В Сирии американские военные сбили турецкий беспилотник

В Сирии американские военные сбили турецкий беспилотник

Киев • УНН

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Киев. 5 октября. УНН. США сбили вооруженный турецкий беспилотник, который слишком близко подошел к американским войскам на северо-востоке Сирии. Об этом заявил спикер Пентагона Пэт Райдер во время брифинга 5 октября, передает УНН.

Цитата

«Турция — один из наших сильнейших и ценнейших союзников по НАТО. Это партнерство продолжается. Поэтому этот инцидент, безусловно, досадный. Сегодня примерно в 7.30 по местному времени в Сирии наши силы заметили БПЛА, наносившие авиаудары по целям недалеко от города Хасака в Сирии. Некоторые из этих ударов были нанесены в зоне ограниченной операции США недалеко от Хасаки. Примерно в 11.30 по местному времени турецкий беспилотник снова вошел в зону, где находились американские силы. Американское командование оценило, что беспилотник находится всего в километре от американских сил и является потенциальной угрозой. Поэтому американские истребители F16 сбили дрон», — сказал Райден.

Детали

Он подчеркнул, что никто из американских военнослужащих не пострадал.

Дополнение

Также известно, что сегодня состоялся телефонный разговор министра обороны США Ллойда Остина со своим турецким коллегой.

Они обсудили активность Турции вблизи американских сил в Сирии. Остин подтвердил, что США остаются в Сирии исключительно для поддержки кампании по разгрому ИГИЛ.

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