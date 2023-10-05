У Сирії американські військові збили турецький безпілотник

Цитата

«Туреччина — один з наших найсильніших і найцінніших союзників по НАТО. Це партнерство триває. Тому цей інцидент, безумовно, прикрий. Сьогодні приблизно о 7.30 за місцевим часом в Сирії наші сили помітили БПЛА, що завдавали авіаударів по цілях неподалік міста Хасака у Сирії. Деякі з цих ударів були нанесені всередині зони обмеженої операції США поблизу Хасаки. Приблизно об 11.30 за місцевим часом турецький безпілотник знову увійшов у зону, де перебували американські сили. Американське командування оцінило, що безпілотник знаходиться всього за кілометр від американських сил і є потенційною загрозою. Тому американські винищувачі F16 збили дрон», — сказав Райден.

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Він наголосив, що ніхто з американських військовослужбовців не постраждав.

Доповнення

Відомо також, що сьогодні відбулася телефонна розмова міністра оборони США Ллойда Остіна зі своїм турецьким колегою.

Вони обговорити активність Туреччини поблизу американських сил в Сирії. Остін підтвердив, що США залишаються в Сирії винятково для підтримки кампанії з розгрому ІДІЛ.

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