У міноборони росії заявили про небезпечне зближення американських F-35 із російським Су-35 над Сирією
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Пара американських винищувачів F-35 допустила небезпечне зближення з російським Су-35 у небі над Сирією у п'ятницю, 25 серпня, вранці. Про це заявили в російському міноборони, передає УНН.
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У міноборони рф заявили, що 25 серпня з 09:32 у районі Ет-Танф на висоті близько 6 500 метрів пара американських винищувачів F-35 допустила небезпечне зближення з російським літаком Су-35, який здійснював плановий політ уздовж південного кордону Сирії.
Зазначається, що нібито російський льотчик вчасно вжив необхідних заходів для запобігання зіткненню.
Також додається, що за останню добу літаки та безпілотники коаліції 17 разів створювали небезпечні ситуації в районі Ет-Танф, де пролягають міжнародні повітряні траси. Також звертається увагу на 11 порушень з боку безпілотників коаліції за минулу добу.
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