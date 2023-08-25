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В минобороны россии заявили об опасном сближении американских F-35 с российским Су-35 над Сирией

Киев • УНН

 • 940049 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Пара американских истребителей F-35 допустила опасное сближение с российским Су-35 в небе над Сирией в пятницу, 25 августа, утром. Об этом заявили в российском минобороны, передает УНН.

Детали

В минобороны рф заявили, что 25 августа в 09:32 в районе Эт-Танф на высоте около 6 500 метров пара американских истребителей F-35 допустила опасное сближение с российским самолетом Су-35, который совершал плановый полет вдоль южной границы Сирии.

Отмечается, что якобы российский летчик вовремя принял необходимые меры для предотвращения столкновения.

Также сообщается, что за последние сутки самолеты и беспилотники коалиции 17 раз создавали опасные ситуации в районе Эт-Танф, где пролегают международные воздушные трассы. Кроме того, обращается внимание на 11 нарушений со стороны беспилотников коалиции за прошедшие сутки.

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