В Сингапуре за сутки зафиксировали рекордные 447 случаев COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 46513 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 55093 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 69353 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 69190 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 98293 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 79069 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101770 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105564 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130700 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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В Сингапуре за сутки зафиксировали рекордные 447 случаев COVID-19

В Сингапуре за сутки зафиксировали рекордные 447 случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11971 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Сингапуре за сутки зафиксировали 447 новых случаев заболевания COVID-19, что является рекордным приростом больных в стране, где всего 3699 больных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

"В Сингапуре в среду зафиксировано 447 новых случаев коронавируса - крупнейший однодневный прирост с начала вспышки в стране", - цитируют в СМИ данные Министерства здравоохранения страны.

Новые случаи увеличили общее количество зарегистрированных случаев в стране до 3699, добавляют в издании.

Указано, что среди новых случаев - 404 были связаны с иностранными рабочими, которые проживают в общежитиях.

Отмечается, что неделю назад в Сингапуре фиксировали 48 новых случаев в день, а через неделю эта цифра выросла в среднем до 260. В связи с распространением болезни, власти решили перевести иностранных рабочих в военные городки и свободные правительственные квартиры.

Напомним, в мире уже 136 тыс. человек умерли от COVID-19.

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