В Сингапуре за сутки зафиксировали рекордные 447 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Сингапуре за сутки зафиксировали 447 новых случаев заболевания COVID-19, что является рекордным приростом больных в стране, где всего 3699 больных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"В Сингапуре в среду зафиксировано 447 новых случаев коронавируса - крупнейший однодневный прирост с начала вспышки в стране", - цитируют в СМИ данные Министерства здравоохранения страны.
Новые случаи увеличили общее количество зарегистрированных случаев в стране до 3699, добавляют в издании.
Указано, что среди новых случаев - 404 были связаны с иностранными рабочими, которые проживают в общежитиях.
Отмечается, что неделю назад в Сингапуре фиксировали 48 новых случаев в день, а через неделю эта цифра выросла в среднем до 260. В связи с распространением болезни, власти решили перевести иностранных рабочих в военные городки и свободные правительственные квартиры.
Напомним, в мире уже 136 тыс. человек умерли от COVID-19.