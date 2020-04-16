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У Сінгапурі за добу зафіксували рекордних 447 випадків COVID-19

У Сінгапурі за добу зафіксували рекордних 447 випадків COVID-19

Київ • УНН

 • 12098 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Сінгапурі за добу зафіксували 447 нових випадків захворювання на COVID-19, що є рекордним приростом хворих у країні, де всього 3699 хворих. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

“У Сінгапурі в середу зафіксовано 447 нових випадків коронавірусу - найбільший одноденний приріст із початку спалаху в країні", - цитують у ЗМІ дані Міністерства охорони здоров'я країни.

Нові випадки збільшили загальну кількість зареєстрованих випадків у країні до 3699, додають у виданні.

Вказано, що серед нових випадків - 404 були пов’язані з іноземними робітниками, які проживають у гуртожитках.

Зазначається, що тиждень тому в Сінгапурі фіксували 48 нових випадків на день, а за тиждень ця цифра зросла в середньому до 260. У зв’язку з поширенням хвороби, влада вирішила перевести іноземних робітників у військові табори та вільні урядові квартири.

Нагадаємо, у світі вже 136 тис. людей померли від COVID-19.

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