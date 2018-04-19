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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В симферопольском СИЗО 4 человека умерли неестественной смертью

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. В СИЗО-1 Симферополя, подконтрольном оккупационной власти РФ, по меньшей мере четыре человека умерли неестественной смертью, двое из них — крымские татары. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт “Крымской правозащитной группы”.

В симферопольском СИЗО 4 человека умерли неестественной смертью

“В апреле 2018 года, по данным КПГ, в СИЗО-1 Симферополя, подконтрольном оккупационной власти РФ, умерло неестественной смертью по меньшей мере четыре человека, двое из них — крымские татары. КПГ располагает информацией, что, вероятно, 6 апреля найдены повешенными: Сервер Билялов, 69 лет, и Олег Гончаров, 46 лет. 12 апреля в штрафном изоляторе (карцере) найден повешенным 23-летний Дмитрий Шиповник”, — говорится в сообщении.

13 апреля в камере номер 8, куда помещают вновь прибывших, в так называемом “карантине”, с перерезанным горлом найден 39-летний Ислам Искеров, который был доставлен в СИЗО Симферополя из Джанкоя. Эти сведения подтвердили несколько независимых друг от друга источников.

По словам правозащитников, они не знают, что именно послужило причиной смерти этих людей. Одна из версий — самоубийства через повешение Сервера Билялова, Олега Гончарова и Дмитрия Шиповника и вскрытие горла самостоятельно Исламом Искеровим. Но версии о самоубийстве можно рассматривать как малоубедительны по нескольким причинам. По показаниям, имеющимся в распоряжении КПГ, Сервер Билялов рассчитывал, через вновь открывшиеся обстоятельства, на прекращение уголовного преследования и освобождения от наказания в ближайшее время.

“Дмитрий Шиповник был „найден“ с перерезанным горлом в карцере (ШИЗО). Однако это место, куда помещают людей после тщательного личного досмотра, и заключенный находится там один под постоянным наблюдением”, — рассказали правозащитники.

Кроме того, непонятно, что могло побуждать Ислама Искерова, обвиняемого в краже по ст. 158, ч.1 УК РФ, максимальное наказание по которой — два года лишения свободы, а минимальное — штраф до восьми тысяч рублей, перерезать себе горло, считают правозащитники.

Информация об этих событиях отсутствует на официальных сайтах Следственного Комитета РФ, Прокуратуры РФ, ФСИН РФ.

Эксперты КПГ подчеркивают, что, по международным стандартам, государство, оккупирует, является ответственным за жизнь гражданских лиц, находящихся под ее покровительством.

В соответствии с решениями ЕСПЧ, государство отвечает за любое лицо, удерживаемую под арестом, так как она полностью подвластна государственным структурам.

То есть, администрация СИЗО и руководство ФСИН в Крыму ответственны за эти смерти. Бремя доказывания того, что было сделано все возможное для сохранения жизни заключенных, а в СИЗО не способствовали их смертям, лежит на начальнике СИЗО-1, российскому полковнику внутренней службы Бережном Сергей Владимирович и его непосредственному руководителю — начальнику Управления Федеральной службы исполнения наказаний в Крыму — российскому генерал-майору внутренней службы Булгакову Вадиму Викторовичу.

Напомним, Украина в Совете Безопасности ООН призвала усилить международные санкции против РФ из-за ситуации в аннексирована Крыму.

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