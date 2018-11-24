В Сиднее зажгли свечу памяти
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Украинцы в центре Сиднея зажгли символическую свечу памяти, чтобы почтить жертв Голодомора, передает УНН.
Акция состоялась в 16.00 по местному времени. Десятки украинцев, одетых в вышиванки, собрались в центре города со свечами и пели "Вечная память", а затем несколько раз повторили "помним".
Кроме того, активисты установили баннер с информацией о Голодоморе в Украине.
"Украинцы Сиднея зажгли символическую свечу памяти в центре города на Мартин плейс. Мы помним о Голодоморе!" - говорится в заметке сообщества "Вільна думка".
Напомним, сегодня Украина чтит 85-ю годовщину Голодомора.
Ко Дню памяти в храмах Киева и на территории Украины проведут поминальные панихиды, а также траурные мероприятия у столичного Мемориала жертв Голодомора.
Сегодня в 16:00 состоится акция "Зажги свечу" в память жертв Голодомора.