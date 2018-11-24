У Сіднеї запалили свічку пам'яті
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Українці у центрі Сіднея запалили символічну свічку пам'яті, вшановуючи жертв Голодомору, передає УНН.
Акція відбулась о 16.00 за місцевим часом. Десятки українців, вбраних у вишиванки, зібрались у центрі міста із свічками і заспівали "Вічная пам'ять", а потім кілька разів повторили "пам'ятаємо".
Крім того, активісти встановили банер із інформацією про Голодомор в Україні.
"Українці Сіднею запалили символічну свічку пам'яті в центрі міста на Мартін плейс. Ми пам'ятаємо про Голодомор!" - йдеться у дописі спільноти "Вільна думка".
Нагадаємо, сьогодні Україна вшановує 85-ту річницю Голодомору.
До Дня пам’яті у храмах Києва та на території України проведуть поминальні панахиди, а також жалобні заходи біля столичного Меморіалу жертв Голодомору.
Сьогодні у 16:00 відбудеться акція “Запали свічку” на вшанування пам’яті жертв Голодомору.