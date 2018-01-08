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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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В январе состоится встреча высшего военного руководства РФ и НАТО

Киев • УНН

 • 11062 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. В январе этого года в Азербайджане Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Куртис Скапарротти намерен встретиться с руководителем генштаба российской армии Валерием Герасимовым. Об этом говорится в статье, размещенной в американском издании BuzzFeed News, передает УНН.

В январе состоится встреча высшего военного руководства РФ и НАТО

"Позже в этом месяце генерал армии Кертис Скапарротти, Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил Европы, встретится с Валерием Герасимовым - главой Генерального штаба России генералом армии Вооруженных сил, в Баку, Азербайджан, по данным американских и европейских официальных лиц", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что в январе-феврале запланирована очередная встреча помощника президента РФ Владислава Суркова и специального представителя государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера.

Напомним, правительство Украины уже работает над нацпрограммой сотрудничества Украина-НАТО на 2018 год.

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