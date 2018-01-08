У січні відбудеться зустріч вищого військового керівництва РФ і НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. У січні цього року в Азербайджані Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Куртіс Скапарротті має намір зустрітися із керівником генштабу російської армії Валерієм Герасимовим. Про це йдеться в статті, розміщеній в американському виданні BuzzFeed News, передає УНН.
"Пізніше в цьому місяці генерал армії Кертіс Скапарротті, Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил Європи, зустрінеться з Валерієм Герасимовим - главою генерального штабу Росії генералом армії Збройних сил, в Баку, Азербайджан, за даними американських і європейських офіційних осіб", - йдеться у повідомленні.
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Також повідомляється, що у січні-лютому заплановано чергову зустріч помічника президента РФ Владіслава Суркова та спеціального представника державного департаменту США з питань України Курта Волкера.
Нагадаємо, уряд України вже працює над нацпрограмою співробітництва Україна-НАТО на 2018 рік.