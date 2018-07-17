В январе-мае импорт из ЕС превысил экспорт

По результатам января-мая 2018 года объем экспорта в ЕС в денежном выражении составил 8 млрд 192,8 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 21,3%.

В то же время импорт составил 8 млрд 913,7 млн долларов, продемонстрировав рост на 13,4% соответственно к январю-маю 2017 года.

Разница между объемами экспорта и импорта составила 720,9 млн долларов.

Напомним, за пять месяцев внешнеторговый оборот между Украиной и ЕС увеличился на 7,8%.