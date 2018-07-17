У січні-травні імпорт з ЄС перевищив експорт
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Протягом січня-травня 2018 року Україна імпортувала товарів з ЄС більше, ніж експортувала. Різниця склала 720,9 млн доларів. Про це повідомили у Державній службі статистики України, передає УНН.
За результатами січня-травня 2018 року обсяг експорту до ЄС у грошовому вираженні склав 8 млрд 192,8 млн доларів. Порівняно із аналогічним періодом минулого року експорт зріс на 21,3%.
Водночас імпорт склав 8 млрд 913,7 млн доларів, продемонструвавши зростання на 13,4% відповідно до січня-травня 2017 року.
Різниця між обсягами експорту та імпорту склала 720,9 млн доларів.
Нагадаємо, за п'ять місяців зовнішньоторговельний обіг між Україною та ЄС збільшився на 7,8%.