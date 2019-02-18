В январе ухудшилось качество воздуха в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Качество воздуха в крупных городах Китая ухудшилось в январе. Об этом сообщает УНН ссылаясь на Синьхуа.
"Из 168 городов, находящихся под пристальным наблюдением министерства (Министерство экологии и окружающей среды КНР
- ред.), в городе Линьфэнь в провинции Шаньси на севере Китая, являющейся главным производителем угля в стране, было зафиксировано наихудшее качество воздуха, в то время как качество воздуха в административном центре Тибетского автономного района Лхасе было наилучшим", – пишет издание.
Средняя концентрация в воздухе частиц PM2,5 и PM10 выросла на 8,2 и 5,4% в годовом выражении соответственно.
Данные показывают, что в январе доля дней с хорошим качеством воздуха в Пекине снизилась на 6,5 п.п. в годовом исчислении.
Напомним, согласно новейшим данным, самое плохое качество воздуха - в Македонии, Болгарии и Польши, лучшее - в Эстонии. Об этом свидетельствуют данные отчета Верховной палаты контроля (NIK).