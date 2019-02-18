В январе ухудшилось качество воздуха в Китае

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 58238 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 78338 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 129570 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129708 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129425 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124902 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160357 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 117810 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141412 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145270 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В январе ухудшилось качество воздуха в Китае

В январе ухудшилось качество воздуха в Китае

Киев  •  УНН

 • 5147 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Качество воздуха в крупных городах Китая ухудшилось в январе. Об этом сообщает УНН ссылаясь на Синьхуа.

"Из 168 городов, находящихся под пристальным наблюдением министерства (Министерство экологии и окружающей среды КНР
- ред.), в городе Линьфэнь в провинции Шаньси на севере Китая, являющейся главным производителем угля в стране, было зафиксировано наихудшее качество воздуха, в то время как качество воздуха в административном центре Тибетского автономного района Лхасе было наилучшим", – пишет издание.

Средняя концентрация в воздухе частиц PM2,5 и PM10 выросла на 8,2 и 5,4% в годовом выражении соответственно.
Данные показывают, что в январе доля дней с хорошим качеством воздуха в Пекине снизилась на 6,5 п.п. в годовом исчислении.

Напомним, согласно новейшим данным, самое плохое качество воздуха - в Македонии, Болгарии и Польши, лучшее - в Эстонии. Об этом свидетельствуют данные отчета Верховной палаты контроля (NIK).

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