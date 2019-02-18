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У січні погіршилася якість повітря в Китаї

У січні погіршилася якість повітря в Китаї

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Якість повітря в великих містах Китаю погіршилася в січні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

"З 168 міст, що знаходяться під пильним наглядом міністерства (Міністерство екології та навколишнього середовища КНР
- ред.), в місті Ліньфень в провінції Шаньсі на півночі Китаю, що є головним виробником вугілля в країні, було зафіксовано найгірше якість повітря, в той час як якість повітря в адміністративному центрі Тибетського автономного району Лхасі було найкращим", - пише видання.

Середня концентрація в повітрі частинок PM2,5 і PM10 зросла на 8,2 і 5,4% в річному вираженні відповідно.
Дані показують, що в січні частка днів з гарною якістю повітря в Пекіні знизилася на 6,5 п.п. в річному численні.

Нагадаємо, згідно з новітніми даними, найгірше якість повітря - в Македонії, Болгарії та Польщі, краще - в Естонії. Про це свідчать дані звіту Верховної палати контролю (NIK).

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