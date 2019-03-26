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В январе экспорт готовой и консервированной рыбы вырос на 9%

Киев • УНН

 • 10322 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. По итогам первого месяца 2019 года Украиной было поставлено на внешние рынки 207 тонн готовой и консервированной рыбы на 450 тыс. долларов. В абсолютном исчислении это на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госрыбагентства.

В январе экспорт готовой и консервированной рыбы вырос на 9%

Крупнейшими покупателями этой товарной позиции стали Молдова (96 тонн), Азербайджан (51 тонна) и Грузия (33 тонны). Также готовая и консервированная рыба поставлялась в США, Германию, Латвию и другие страны.

В разрезе товарных позиций всего было поставлено за пределы страны готовых или консервированных сардин, сардинеллы, кильки и шпрот - 154,6 тонн на 168 тыс. долларов США.

Напомним, что по итогам 2018 года было экспортировано 10,6 тыс. тонн рыбы и продукции из водных биоресурсов на общую сумму 37,1 млн долл. США. Стоимость экспорта увеличилась на 2,8 млн долл. США, что на 8,1% превышает показатель 2017 года.

Также Украина получила от компетентного органа Гонконга (Центра по вопросам безопасности пищевых продуктов Департамента гигиены продуктов питания и окружающей среды Специального административного района Гонконг) требования по экспорту рыбы и морепродуктов из Украины в Гонконг.

Как сообщал УНН, промышленный вылов рыбы в Украине в прошлом году вырос почти 8% .

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