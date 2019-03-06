Промисловий вилов риби в Україні торік зріс на майже 8%

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КИЇВ. 6 березня. УНН. У 2018 році в Україні було виловлено 15 977 тонн риби, що на 7,8% більше за показник 2017 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держрибагентства.

У 2018 році діяльність в умовах аквакультури здійснювали понад 4 тис. суб’єктів господарювання. Ними було вирощено 20 193 тонни водних біоресурсів (сазан/короп – 9 585 тонн; рослиноїдні – 7 990 тонн; лососеві – 261 тонну; сомові – 134 тонни; осетрові – 111 тонн; інші – 2 111 тонн).

З них було виловлено 15 977 тонн риби, що на 7,8% більше за показник 2017 року. Зокрема, сазан/короп – 7 867 тонн; рослиноїдні – 5 892 тонни; лососеві – 229 тонн; сомові – 112 тонн; осетрові – 89 тонн; інші – 1 789 тонн. Всього, за підсумками 2018 року загальний вилов водних біоресурсів сягнув 88,6 тис. тонн.

Найбільше товарної продукції в умовах аквакультури було вирощено у ставках – 18 276 тонн. У басейнах було вирощено 215 тонн, в садках – 100 тонн, в акваріумах – 81 тонна, в інших водних об’єктах – 1 520 тонн.

Лідерами з вирощування товарної продукції в умовах аквакультури у минулому році були Сумська (2 869 тонн), Черкаська (2 520 тонн), Вінницька (1 934 тонни), Кіровоградська (1 369 тонн), Житомирська (1 216 тонн) та Київська (1 156 тонн) області.

Зазначимо, що загальний фонд прісноводних внутрішніх водойм в Україні складає понад 1 млн га.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, у 2018 році Україна експортувала 10,6 тисячі тонн риби та рибної продукції на загальну суму 37,1 млн доларів. 

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