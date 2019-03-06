Промышленный вылов рыбы в Украине в прошлом году вырос на почти 8%
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В 2018 году в Украине было выловлено 15 977 тонн рыбы, что на 7,8% больше показателя 2017 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госрыбагентства.
В 2018 году деятельность в условиях аквакультуры осуществляли более 4 тыс. субъектов хозяйствования. Ими было произведено 20 193 тонны водных биоресурсов (сазан/карп - 9585 тонн; растительноядные - 7990 тонн; лососевые - 261 тонну; сома - 134 тонны; осетровые - 111 тонн, другие - 2111 тонн).
Из них было выловлено 15 977 тонн рыбы, что на 7,8% больше показателя 2017 года. В частности, сазан/карп - 7867 тонн; растительноядные - 5892 тонны; лососевые - 229 тонн; сома - 112 тонн; осетровые - 89 тонн; другие - 1789 тонн. Всего, по итогам 2018 года общий вылов водных биоресурсов составил 88,6 тыс. тонн.
Больше всего товарной продукции в условиях аквакультуры было произведено в прудах - 18 276 тонн. В бассейнах было выращено 215 тонн, в садах - 100 тонн, в аквариумах - 81 тонна, в других водных объектах - 1520 тонн.
Лидерами по выращиванию товарной продукции в условиях аквакультуры в прошлом году были Сумская (2869 тонн), Черкасская (2520 тонн), Винницкая (1934 тонны), Кировоградская (1369 тонн), Житомирская (1216 тонн) и Киевская (1156 тонн) области.
Отметим, что общий фонд пресноводных внутренних водоемов в Украине составляет более 1 млн га.
Напомним, ранее УНН сообщал, что в 2018 году Украина экспортировала 10,6 тысячи тонн рыбы и рыбной продукции на общую сумму 37,1 млн долларов.