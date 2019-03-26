У січні експорт готової та консервованої риби зріс на 9%
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. За підсумками першого місяця 2019 року Україною було поставлено на зовнішні ринки 207 тонн готової та консервованої риби на 450 тис. доларів. В абсолютному вимірі це на 9,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це УНН повідомили у прес-службі Держрибагентства.
Найбільшими покупцями цієї товарної позиції стали Молдова (96 тонн), Азербайджан (51 тонна) та Грузія (33 тонни). Також готова та консервована риба постачалася до США, Німеччини, Латвії та інших країн.
У розрізі товарних позицій найбільше було поставлено за межі країни готових або консервованих сардин, сардинели, кільки та шпротів - 154,6 тонн на 168 тис. доларів США.
Нагадаємо, що за підсумками 2018 року було експортовано 10,6 тис. тонн риби та продукції з водних біоресурсів на загальну суму 37,1 млн дол. США. Вартість експорту збільшилась на 2,8 млн дол. США, що на 8,1 % перевищує показник 2017 року.
Також Україна отримала від компетентного органу Гонконгу (Центру з питань безпечності харчових продуктів Департаменту гігієни продуктів харчування та навколишнього середовища Спеціального адміністративного району Гонконг) вимоги щодо експорту риби та морепродуктів з України до Гонконгу.
Як повідомляв УНН, промисловий вилов риби в Україні торік зріс на майже 8%.