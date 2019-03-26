У січні експорт готової та консервованої риби зріс на 9%

КИЇВ. 26 березня. УНН. За підсумками першого місяця 2019 року Україною було поставлено на зовнішні ринки 207 тонн готової та консервованої риби на 450 тис. доларів. В абсолютному вимірі це на 9,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це УНН повідомили у прес-службі Держрибагентства.