В швейцарских Альпах самолет врезался в ледник, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Четыре человека погибли в швейцарских Альпах из-за того, что легкомоторный самолет врезался в вершину ледника. Об этом сообщает The Local со ссылкой на данные полиции, передает УНН.
Сообщается, что самолет спустился на уровень 3,3 тыс. метров над уровнем моря в пятницу. Власть получила предупреждение и отправила туда команду спасателей, однако те лишь констатировали, что пилот и трое пассажиров погибли.
На данный момент выясняют обстоятельства аварии. Погибших официально еще не идентифицировали.
Напомним, в марте этого года двое лыжников из Франции и Бельгии погибли в результате схода лавин во французских Альпах.
Как сообщал УНН, пассажирский самолет de Havilland Otter с 11 пассажирами на борту потерпел крушение в горах на Аляске, однако в результате аварии никто не погиб.