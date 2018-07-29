У швейцарських Альпах літак врізався у льодовик, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Четверо людей загинули в швейцарських Альпах через те, що легкомоторний літак врізався у вершину льодовика. Про це повідомляє The Local, посилаючись на дані поліції, передає УНН.
Повідомляється, що літак спустився на рівень 3,3 тис. метрів над рівнем моря у п'ятницю. Влада отримала попередження і відправила туди команду рятувальників, однак ті лише констатували, що пілот і троє пасажирів загинули.
На даний момент з'ясовують обставини аварії. Загиблих офіційно ще не ідентифікували.
Нагадаємо, у березні цього року двоє лижників з Франції і Бельгії загинули внаслідок сходження лавин у французьких Альпах.
Як повідомляв УНН, пасажирський літак de Havilland Otter з 11 людьми на борту зазнав аварії в горах на Алясці, проте в результаті аварії ніхто не загинув.