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У швейцарських Альпах літак врізався у льодовик, є загиблі

У швейцарських Альпах літак врізався у льодовик, є загиблі

Київ • УНН

 • 8870 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Четверо людей загинули в швейцарських Альпах через те, що легкомоторний літак врізався у вершину льодовика. Про це повідомляє The Local, посилаючись на дані поліції, передає УНН.

Повідомляється, що літак спустився на рівень 3,3 тис. метрів над рівнем моря у п'ятницю. Влада отримала попередження і відправила туди команду рятувальників, однак ті лише констатували, що пілот і троє пасажирів загинули.

На даний момент з'ясовують обставини аварії. Загиблих офіційно ще не ідентифікували.

Нагадаємо, у березні цього року двоє лижників з Франції і Бельгії загинули внаслідок сходження лавин у французьких Альпах.

Як повідомляв УНН, пасажирський літак de Havilland Otter з 11 людьми на борту зазнав аварії в горах на Алясці, проте в результаті аварії ніхто не загинув.

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