В Швейцарии легализовали однополые браки: она стала 30-й страной в мире, признавшей данное право
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Парламент Швейцарии большинством голосов легализовал в стране однополые браки. Об этом сообщает La Tribune de Geneve, отмечает УНН.
Согласно закону, в Швейцарии теперь не только разрешены однополые браки, но и открывается доступ к банкам спермы для лесбийских пар.
С 2007 года в Швейцарии однополые пары могли оформлять отношения в качестве так называемого партнерства, однако таким парам не разрешалось усыновлять детей. С вступлением в силу нового закона однополый брак приравнивается к обычному.
“Это историческая победа прав ЛГБТК+ сообщества”, — заявили представители правозащитной организации Amnesty Switzerland.
В Национальном совете (нижней палате парламента) за новый закон проголосовали 136 депутатов, 48 высказались против, 9 воздержались. В Совете кантонов (верхней палате парламента) документ поддержали 24 депутата, 11 высказались против, 7 воздержались.
Категорически против нового закона выступила ультраконсервативная христианская партия “Федерально-демократический союз Швейцарии”. Ее представители уже пообещали провести референдум. Окончательное решение по этому вопросу вынесут жители страны.
Отмечается, что однополые браки в стране поддерживают 82% населения.
Швейцария стала 30-й страной в мире, легализовавшей однополые браки. Первыми это сделали Нидерланды в 2001 году.