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В Швейцарии легализовали однополые браки: она стала 30-й страной в мире, признавшей данное право

Киев • УНН

 • 14791 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Парламент Швейцарии большинством голосов легализовал в стране однополые браки. Об этом сообщает La Tribune de Geneve, отмечает УНН.

В Швейцарии легализовали однополые браки: она стала 30-й страной в мире, признавшей данное право

Согласно закону, в Швейцарии теперь не только разрешены однополые браки, но и открывается доступ к банкам спермы для лесбийских пар.

С 2007 года в Швейцарии однополые пары могли оформлять отношения в качестве так называемого партнерства, однако таким парам не разрешалось усыновлять детей. С вступлением в силу нового закона однополый брак приравнивается к обычному.

“Это историческая победа прав ЛГБТК+ сообщества”, — заявили представители правозащитной организации Amnesty Switzerland.

В Национальном совете (нижней палате парламента) за новый закон проголосовали 136 депутатов, 48 высказались против, 9 воздержались. В Совете кантонов (верхней палате парламента) документ поддержали 24 депутата, 11 высказались против, 7 воздержались.

Категорически против нового закона выступила ультраконсервативная христианская партия “Федерально-демократический союз Швейцарии”. Ее представители уже пообещали провести референдум. Окончательное решение по этому вопросу вынесут жители страны.

Отмечается, что однополые браки в стране поддерживают 82% населения.

Швейцария стала 30-й страной в мире, легализовавшей однополые браки. Первыми это сделали Нидерланды в 2001 году.

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