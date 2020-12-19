У Швейцарії легалізували одностатеві шлюби: вона стала 30-ю країною у світі, яка визнала дане право
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Парламент Швейцарії більшістю голосів легалізував в країні одностатеві шлюби. Про це повідомляє La Tribune de Geneve, зазначає УНН.
Відповідно до закону, в Швейцарії тепер не тільки дозволені одностатеві шлюби, але і відкривається доступ до банків сперми для лесбійських пар.
З 2007 року в Швейцарії одностатеві пари могли оформляти відносини у якості так званого партнерства, однак таким парам не дозволяли всиновлювати дітей. З набранням чинності нового закону одностатевий шлюб прирівнюється до звичайного.
“Це історична перемога прав ЛГБТК+ спільноти”, — заявили представники правозахисної організації Amnesty Switzerland.
У Національній раді (нижній палаті парламенту) за новий закон проголосували 136 депутатів, 48 висловилися проти, 9 утрималися. У Раді кантонів (верхній палаті парламенту) документ підтримали 24 депутати, 11 висловилися проти, 7 утрималися.
Категорично проти нового закону виступила ультраконсервативна християнська партія “Федерально-демократичний союз Швейцарії”. Її представники вже пообіцяли провести референдум. Остаточне рішення з цього питання винесуть жителі країни.
Відзначається, що одностатеві шлюби в країні підтримують 82% населення.
Швейцарія стала 30-ю країною в світі, що легалізувала одностатеві шлюби. Першими це зробили Нідерланди в 2001 році.