В Швеции обнаружено крупнейшее в Европе месторождение редкоземельных элементов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Наиболее известное в Европе месторождение редкоземельных элементов, необходимых для производства электромобилей, было обнаружено на крайнем севере Швеции, что усилило надежды Европы на сокращение зависимости от Китая. Об этом пишет AFP, передает УНН.
Детали
Шведская горнодобывающая группа LKAB заявила, что недавно разведанное месторождение, обнаруженное рядом с ее железорудным рудником, содержит более миллиона тонн оксидов редкоземельных элементов.
"Это крупнейшее месторождение редкоземельных элементов в нашей части мира, и оно может стать важным строительным блоком для производства критически важного сырья, которое абсолютно необходимо для обеспечения зеленого перехода", - сказал исполнительный директор LKAB Ян Мостром.
"У нас проблема со снабжением. Без шахт не может быть электромобилей", - добавил Мостром.
Хотя находка считается самой большой в Европе, она остается небольшой в глобальном масштабе, составляя менее одного процента от 120 миллионов тонн, оцененных по всему миру Геологической службой США.
В 2021 году Европейская комиссия заявила, что 98 процентов редкоземельных элементов, используемых в ЕС, были импортированы из Китая, что побудило Брюссель призвать государства-члены развивать свои собственные добывающие мощности.
Находка LKAB была представлена во время визита делегации Европейской комиссии в Швецию, которая в начале года приняла председательство в ЕС.
"Сегодня ЕС очень зависит от других стран по этим материалам", - заявил на пресс-конференции министр энергетики Швеции Эбба Буш, указав конкретно на россию и Китай.
Дополнение
Европейский Союз согласился к 2035 году постепенно отказаться от новых автомобилей, выбрасывающих CO2, фактически запретив автомобили с двигателями внутреннего сгорания, а это значит, что потребность в редкоземельных материалах будет только расти.
Редкоземельные минералы с такими названиями, как неодим, празеодим и диспрозии, имеют решающее значение для производства магнитов, используемых в отраслях промышленности будущего, таких как ветряные турбины и электромобили.
Они также находятся в потребительских товарах, таких как смартфоны, компьютерные экраны и телескопические линзы.
Другие имеют более традиционное применение, например церий для полировки стекла и лантан для автомобильных катализаторов или оптических линз.
Швеция является одной из крупнейших горнодобывающих стран ЕС.
По данным Геологической службы Швеции, более 90 процентов добычи железной руды в ЕС приходится на скандинавскую страну, которая также имеет крупнейшее в блоке производство свинца и цинка, второе место по производству серебра и один из самых высоких объемов производства золота и меди.