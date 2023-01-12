В Швеции обнаружено крупнейшее в Европе месторождение редкоземельных элементов

Детали

Шведская горнодобывающая группа LKAB заявила, что недавно разведанное месторождение, обнаруженное рядом с ее железорудным рудником, содержит более миллиона тонн оксидов редкоземельных элементов.

"Это крупнейшее месторождение редкоземельных элементов в нашей части мира, и оно может стать важным строительным блоком для производства критически важного сырья, которое абсолютно необходимо для обеспечения зеленого перехода", - сказал исполнительный директор LKAB Ян Мостром.

"У нас проблема со снабжением. Без шахт не может быть электромобилей", - добавил Мостром.

Хотя находка считается самой большой в Европе, она остается небольшой в глобальном масштабе, составляя менее одного процента от 120 миллионов тонн, оцененных по всему миру Геологической службой США.

В 2021 году Европейская комиссия заявила, что 98 процентов редкоземельных элементов, используемых в ЕС, были импортированы из Китая, что побудило Брюссель призвать государства-члены развивать свои собственные добывающие мощности.

Находка LKAB была представлена во время визита делегации Европейской комиссии в Швецию, которая в начале года приняла председательство в ЕС.

"Сегодня ЕС очень зависит от других стран по этим материалам", - заявил на пресс-конференции министр энергетики Швеции Эбба Буш, указав конкретно на россию и Китай.

Дополнение

Европейский Союз согласился к 2035 году постепенно отказаться от новых автомобилей, выбрасывающих CO2, фактически запретив автомобили с двигателями внутреннего сгорания, а это значит, что потребность в редкоземельных материалах будет только расти.

Редкоземельные минералы с такими названиями, как неодим, празеодим и диспрозии, имеют решающее значение для производства магнитов, используемых в отраслях промышленности будущего, таких как ветряные турбины и электромобили.

Они также находятся в потребительских товарах, таких как смартфоны, компьютерные экраны и телескопические линзы.

Другие имеют более традиционное применение, например церий для полировки стекла и лантан для автомобильных катализаторов или оптических линз.

Швеция является одной из крупнейших горнодобывающих стран ЕС.

По данным Геологической службы Швеции, более 90 процентов добычи железной руды в ЕС приходится на скандинавскую страну, которая также имеет крупнейшее в блоке производство свинца и цинка, второе место по производству серебра и один из самых высоких объемов производства золота и меди.