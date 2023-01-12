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У Швеції виявлено найбільше в Європі родовище рідкісноземельних елементів

Київ • УНН

 • 796051 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Найбільше відоме у Європі родовище рідкісноземельних елементів, необхідних для виробництва електромобілів, було виявлено на крайній півночі Швеції, що посилило надії Європи на скорочення залежності від Китаю. Про це пише AFP, передає УНН.

У Швеції виявлено найбільше в Європі родовище рідкісноземельних елементів

Деталі

Шведська гірничодобувна група LKAB заявила, що нещодавно розвідане родовище, виявлене поруч із її залізорудною копальнею, містить понад мільйон тонн оксидів рідкісноземельних елементів.

"Це найбільше відоме родовище рідкісноземельних елементів у нашій частині світу, і воно може стати важливим будівельним блоком для виробництва критично важливої сировини, яка абсолютно необхідна для забезпечення зеленого переходу", - сказав виконавчий директор LKAB Ян Мостром.

"У нас проблема з постачанням. Без шахт не може бути електромобілів", - додав Мостром.

Хоча знахідка вважається найбільшою у Європі, вона залишається невеликою у глобальному масштабі, становлячи менше одного відсотка від 120 мільйонів тонн, оцінених у всьому світі Геологічною службою США.

У 2021 році Європейська комісія заявила, що 98 відсотків рідкісноземельних елементів, які використовуються в ЄС, були імпортовані з Китаю, що спонукало Брюссель закликати держави-члени розвивати свої власні видобувні потужності.

Знахідку LKAB було представлено під час візиту делегації Європейської комісії до Швеції, яка на початку року прийняла головування в ЄС.

"Сьогодні ЄС дуже залежить від інших країн щодо цих матеріалів", - заявив на пресконференції міністр енергетики Швеції Ебба Буш, вказавши конкретно на росію та Китай.

Доповнення

Європейський Союз погодився до 2035 року поступово відмовитися від нових автомобілів, що викидають CO2, фактично заборонивши автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння, а це означає, що потреба в рідкісноземельних матеріалах буде тільки зростати.

Рідкоземельні мінерали з такими назвами, як неодим, празеодим і диспрозії, мають вирішальне значення для виробництва магнітів, що використовуються в галузях промисловості майбутнього, таких як вітряні турбіни та електромобілі.

Вони також присутні у споживчих товарах, таких як смартфони, комп'ютерні екрани та телескопічні лінзи.

Інші мають більш традиційне застосування, наприклад, церій для полірування скла та лантан для автомобільних каталізаторів або оптичних лінз.

Швеція є однією з найбільших гірничодобувних країн ЄС.

За даними Геологічної служби Швеції, понад 90 відсотків видобутку залізняку в ЄС припадає на скандинавську країну, яка також має найбільше у блоці виробництво свинцю та цинку, друге місце з виробництва срібла та одне з найвищих обсягів виробництва золота та міді.

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