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В Швеции отменяют упрощенные правила ввоза животных из Украины: что стоит знать

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. С первого сентября Швеция отменяет упрощенные правила ввоза животных из Украины и их пребывания на своей территории. Об этом сообщает Госуправление сельского хозяйства Швеции, пишет УНН.

Детали

В дальнейшем будут действовать стандартные правила, которые распространяются на собак, кошек и хорьков из стран за пределами ЕС, которые предусматривают следующее:

— животное должно иметь микрочип ISO и быть чипировано перед прививкой от бешенства. Если животное после этого микрочипируют, его нужно будет еще раз вакцинировать;

— животное должно иметь прививку от бешенства. Первая вакцинация, которая создает защиту, также называется первичной вакцинацией, может состоять из одной или двух доз. Вакцина должна быть одобрена в стране, где проводится вакцинация. Для первичной вакцинации животное должно иметь микрочип и возраст не менее 12 недель. Первичная вакцинация против бешенства становится действительной через 21 день;

— животное должно иметь разрешенное количество антител против бешенства — тест на титр. Образец крови должен быть взят по крайней мере через 30 дней после последней прививки от бешенства. Образец крови должен быть проанализирован лабораторией, одобренной ЕС, и должен показывать по крайней мере 0,5 МЕ/мл;

— животные, привезенные в Швецию из страны за пределами ЕС, должны иметь сертификат здоровья, который выдается официальным ветеринаром или центральным ветеринарным органом соответствующей страны и заверяется печатью;

Животным, которые не соответствуют обязательным’требованиям для въезда в’Швецию, будет запрещено пересекать государственную границу.

Животные, которые возвращаются в Украину, также должны иметь микрочип ISO и прививки от бешенства. Вакцинацию оплачивает владелец животного. Управление сельского хозяйства оплачивает маркировку микрочипом.

Напомним

С 1 июля Польша также ужесточила требования к ввозу домашних животных из Украины.

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