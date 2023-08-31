У Швеції скасовують спрощені правила ввезення тварин з України: що варто знати
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. З першого вересня Швеція скасовує спрощені правила ввезення тварин з Україні та їх перебування на своїй території. Про це повідомляє Держуправління сільського господарства Швеції, пише УНН.
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Надалі діятимуть стандартні правила, які поширюються на собак, котів і тхорів з країн за межами ЄС, які передбачають наступне:
— тварина повинна мати мікрочіп ISO та бути чіпована перед щепленням від сказу. Якщо тварину після цього мікрочіпують, її потрібно буде ще раз вакцинувати;
— тварина повинна мати щеплення від сказу. Перша вакцинація, яка створює захист, також називається первинною вакцинацією, може складатися з однієї або двох доз. Вакцина має бути схвалена в країні, де проводиться вакцинація. Для первинної вакцинації тварина повинна мати мікрочіп і вік не менше 12 тижнів. Первинна вакцинація проти сказу стає дійсною через 21 день;
— тварина повинна мати дозволену кількість антитіл проти сказу — тест на титр. Зразок крові повинен бути взятий принаймні через 30 днів після останнього щеплення від сказу. Зразок крові повинен бути проаналізований лабораторією, схваленою ЄС, і повинен показувати принаймні 0,5 МО/мл;
— тварини, привезені до Швеції з країни за межами ЄС, повинні мати сертифікат здоров’я, який видається офіційним ветеринаром або центральним ветеринарним органом відповідної країни та засвідчується печаткою;
Тваринам, які не відповідають обов’язковим вимогам для в’їзду у Швецію, буде заборонено перетинати державний кордон.
Тварини, які повертаються в Україну, також повинні мати мікрочіп ISO та щеплення від сказу. Вакцинацію оплачує власник тварини. Управління сільського господарства оплачує маркування мікрочіпом.
Нагадаємо
З 1 липня Польща також посилила вимоги до ввезення домашніх тварин з України.