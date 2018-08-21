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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Швеции потерпел крушение истребитель из-за столкновения с птицей

Киев • УНН

 • 9063 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Шведский истребитель JAS Gripen потерпел крушение в южной Швеции Роннеби после столкновения с птицей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Radio Sweden.

В Швеции потерпел крушение истребитель из-за столкновения с птицей

"Шведский истребитель JAS Gripen потерпел крушение в южной Швеции Роннеби после столкновения с птицей. Пилот катапультировался и отправлен в больницу для проверки", - сказано в сообщении.

Напомним, пассажирский самолет авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс из Тбилиси в Стамбул, совершил экстренную посадку в аэропорту Трабзона.

По данным местного телеканала, лайнер экстренно приземлился из-за столкновения с птицей.

CNN Turk сообщает, что инцидент произошел с самолетом Airbus A321.

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