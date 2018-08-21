В Швеции потерпел крушение истребитель из-за столкновения с птицей

"Шведский истребитель JAS Gripen потерпел крушение в южной Швеции Роннеби после столкновения с птицей. Пилот катапультировался и отправлен в больницу для проверки", - сказано в сообщении.

Напомним, пассажирский самолет авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс из Тбилиси в Стамбул, совершил экстренную посадку в аэропорту Трабзона.



По данным местного телеканала, лайнер экстренно приземлился из-за столкновения с птицей.

CNN Turk сообщает, что инцидент произошел с самолетом Airbus A321.