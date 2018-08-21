В Швеции потерпел крушение истребитель из-за столкновения с птицей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Шведский истребитель JAS Gripen потерпел крушение в южной Швеции Роннеби после столкновения с птицей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Radio Sweden.
"Шведский истребитель JAS Gripen потерпел крушение в южной Швеции Роннеби после столкновения с птицей. Пилот катапультировался и отправлен в больницу для проверки", - сказано в сообщении.
Напомним, пассажирский самолет авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс из Тбилиси в Стамбул, совершил экстренную посадку в аэропорту Трабзона.
По данным местного телеканала, лайнер экстренно приземлился из-за столкновения с птицей.
CNN Turk сообщает, что инцидент произошел с самолетом Airbus A321.