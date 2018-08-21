У Швеції розбився винищувач через зіткнення з птахом
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Шведський винищувач JAS Gripen зазнав аварії в південній Швеції Роннеби після зіткнення з птахом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Radio Sweden.
"Шведський винищувач JAS Gripen зазнав аварії в південній Швеції Роннеби після зіткнення з птахом. Пілот катапультувався і відправлений до лікарні для перевірки", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, пасажирський літак авіакомпанії Turkish Airlines, що виконував рейс з Тбілісі в Стамбул, здійснив екстрену посадку в аеропорту Трабзона.
За даними місцевого телеканалу, лайнер екстрено приземлився через зіткнення з птахом.
CNN Turk повідомляє, що інцидент стався з літаком Airbus A321.