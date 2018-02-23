В штабе АТО продемонстрировали видео уничтожения вражеского БМП
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Вблизи оккупированного Докучаевска (Донецкая область) была уничтожена боевая машина пехоты противника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
“Сегодня, благодаря мастерству военнослужащих тактической группы „Моспино“ Объединенных сил вблизи оккупированного Докучаевска была уничтожена боевая машина пехоты противника, экипаж которой вероятно вел разведку передовых сил украинских защитников”, — сообщили в пресс-центре штаба АТО.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки зоне АТО погиб один военнослужащий, один — получил ранения.