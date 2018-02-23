В штабе АТО продемонстрировали видео уничтожения вражеского БМП

“Сегодня, благодаря мастерству военнослужащих тактической группы „Моспино“ Объединенных сил вблизи оккупированного Докучаевска была уничтожена боевая машина пехоты противника, экипаж которой вероятно вел разведку передовых сил украинских защитников”, — сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки зоне АТО погиб один военнослужащий, один — получил ранения.