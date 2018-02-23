У штабі АТО продемонстрували відео знищення ворожого БМП

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Поблизу окупованого Докучаєвська (Донецька область) було знищено бойову машину піхоти противника. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

“Сьогодні, завдяки майстерності військовослужбовців тактичної групи „Моспине“ Об’єднаних сил поблизу окупованого Докучаївська було знищено бойову машину піхоти противника, екіпаж якої ймовірно вів розвідку передових сил українських захисників”, — повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Як повідомляв УНН, за минулу добу зоні АТО загинув один військовослужбовець, один — отримав поранення.

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