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В Шотландии законодательно запретили шлепать детей

В Шотландии законодательно запретили шлепать детей

Киев  •  УНН

 • 24975 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Шотландии вступил в силу закон, запрещающий шлепать детей, сообщает в субботу, 7 ноября, онлайн-издание Express and Star, передает УНН со ссылкой на DW. Этот закон был одобрен шотландским парламентом в прошлом году.

Ранее родителям и опекунам в Шотландии разрешалось шлепать детей в воспитательных целях, если это дисциплинарное наказание было “соразмерно”. Согласно новому закону, формулировка “оправданное нападение с целью защиты” в таких случаях больше не действует. При этом указывается, что цель нового закона заключается в том, чтобы обеспечить детям ту же степень защиты от нападений, и взрослым.

Первой в мире шлепки запретила Швеция в 1979 году. Шотландия стала 57 страной в мире, последовала этому примеру. Ожидается, что в январе аналогичный запрет введет также Уэльс. В случае принятия соответствующего закона, он начнет там действовать с 2022 года. В то же время в Англии и Северной Ирландии подобный законопроект принимать пока не собираются.

Напомним, в Донецкой области мать школьницы привлекли к ответственности за насилие над ребенком.

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