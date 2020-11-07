У Шотландії законодавчо заборонили шльопати дітей

Раніше батькам і опікунам в Шотландії дозволялося шльопати дітей у виховних цілях, якщо це дисциплінарне покарання було “співмірне”. Згідно з новим законом, формулювання “виправданий напад з метою захисту” в таких випадках більше не діє. При цьому вказується, що мета нового закону полягає в тому, щоб забезпечити дітям ту ж ступінь захисту від нападів, що і дорослим.

Першою в світі шльопання заборонила Швеція в 1979 році. Шотландія стала 57 країною в світі, що послідувала за цим прикладом. Очікується, що в січні аналогічну заборону введе також Уельс. У разі прийняття відповідного закону, він почне там діяти з 2022 року. У той же час в Англії і Північній Ірландії подібний законопроект приймати поки не збираються.

Нагадаємо, на Донеччині матір школярки притягнули до відповідальності за насилля над дитиною.