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15 марта, 19:03 • 105672 просмотра

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В Шотландии собаку научили делать сердечно-легочную реанимацию

В Шотландии собаку научили делать сердечно-легочную реанимацию

Киев • УНН

 • 28682 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Кокер-спаниель Лео из Абердина, Шотландия, научился делать сердечно-легочную реанимацию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Хозяйка кокер-спаниеля Эмили Андерсон долго обучала питомца нужным командам. Когда женщина говорит собаке "вверх", он нажимает лапами на грудную клетку, а по команде “носик”, питомец проверяет дыхание пациента.

Андерсон рассказала, что тренирует свою собаку с момента, как ему исполнилось 8 недель. Сейчас ему два года и он каждую неделю изучает новые команды.

“Я знала, что ему всегда нравилось его занятие, поэтому я решила уделять урокам гораздо больше времени. Так и началась его история", - рассказала женщина.

Напомним

В Британии собака поддерживал свою хозяйку во время родов: они длились 50 часов.

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