У Шотландії собаку навчили робити серцево-легеневу реанімацію
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Кокер-спаніель Лео з Абердіна, Шотландія, навчився робити серцево-легеневу реанімацію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.
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Господарка кокер-спаніеля Емілі Андерсон довго навчала вихованця потрібним командам. Коли жінка говорить собаці “вгору”, він натискає лапами на грудну клітку, а по команді “носик”, вихованець перевіряє дихання пацієнта.
Андерсон розповіла, що тренує свого собаку з моменту, як йому виповнилося 8 тижнів. Зараз йому два роки та він щотижня вивчає нові команди.
“Я знала, що йому завжди подобалося його заняття, тому я вирішила приділяти урокам набагато більше часу. Так і почалася його історія”, — розповіла жінка.
Нагадаємо
У Британії собака підтримував свою господарку під час пологів: вони тривали 50 годин.