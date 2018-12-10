В Шотландии река покрылась "ледяными блинами"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. На шотландской реке Хелмсдейл образовался необычный ледяной покров в форме "блинов". об этом сообщает Daily Mail, передает УНН.
"Свидетелем уникального природного явления стал 31-летний Дэниел Нoрри, который его и сфотографировал. Покров в форме дисков размером от 20 до 200 см сформировался из-за трения кусочков льда друг о друге", - говорится в сообщении.
Отмечают, что чаще всего этот редкий природный феномен встречается в Балтийском море, а также вокруг Антарктики.
Как сообщал УНН ранее, научное сообщество обеспокоена ростом в Индийском океане площади "мертвой зоны". Она почти полностью лишена кислорода и может быть следствием глобального потепления.