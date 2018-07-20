"Мертва зона" в Індійському океані продовжує рости
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Наукова спільнота стурбована зростанням в Індійському океані площі “мертвої зони”. Вона майже повністю позбавлена кисню і може бути наслідком глобального потепління. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.
Значну частина Аравійського моря в Індійському океані займає так звана “мертва зона” — водний простір, який практично повністю позбавлений кисню. Починається зона приблизно в 100 метрах від поверхні океану і спускається на глибину до 1,5 км. Але найгірше те, що вона продовжує активно розширюватися.
Команда вчених із британського Університету Східної Англії та оманського Університету імені султана Кабуса виявила помітне падіння концентрації кисню в воді в порівнянні з даними, отриманими в 1996 році. У самому факті існування “мертвих зон” немає нічого надприродного, але вони викликають стурбованість, коли починають зростати з такими швидкістю та завзяттям.
Дослідник із Нью-Йоркського університету Абу-Дабі (ОАЕ) Зухейр Лашкар, як і більша частина його колег, вважає, що всьому виною глобальне потепління. Вчений стверджує — підвищення температури моря в “мертвій зоні” веде до зниження вмісту кисню в воді, а це, у свою чергу, викликає ще більше її нагрівання. Феномен може негативно вплинути на природні екосистеми, залишити без улову рибалок і, відповідно, змінити життя жителів району, який тісно пов’язаний з морем. Крім того, це веде до загибелі коралових рифів, а отже — до зниження туристичної привабливості.
“Коли вміст кисню в воді падає нижче певного рівня, риба йде. Це важливе питання не тільки для наукової, а й економічної сфери. Адже, скажімо, рибальство є важливим джерелом доходу і безпосередньо залежить від цього явища”, — повідомив Зухейр Лашкар.
Як повідомляв УНН, у ЄС незадоволені українським законодавством щодо переробки відходів.