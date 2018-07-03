У ЄС незадоволені українським законодавством щодо переробки відходів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Українські законопроекти щодо політики в галузі переробки відходів не відповідають зобов'язанням держави за Угодою про асоціацію. Про це йдеться у коментарі представництва ЄС в Україні, передає УНН.
“Проекти законів № 4835-д, що передбачає високі пільгові тарифи для спалювання відходів, та № 6602 — не відповідають зобов’язанням України за Угодою про асоціацію”, — заявили у представництві ЄС в Україні.
Дипломати наголосили, що політика в галузі переробки відходів в Україні повинна відповідати ієрархії відходів ЄС та зосереджуватись на запобіганні та повторному використанні відходів.
Нагадаємо, раніше міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак заявив, що Міністерство екології та природних ресурсів разом з іншими міністерствами розробляють рамковий законопроект про управління відходами, а також Національний план щодо управління відходів відповідно до угоди про асоціацію з ЄС.