В ЕС недовольны украинским законодательством по переработке отходов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Украинские законопроекты о политике в области переработки отходов не соответствуют обязательствам государства по Соглашению об ассоциации. Об этом говорится в комментарии представительства ЕС в Украине, передает УНН.
"Проекты законов № 4835-д, предусматривающий высокие льготные тарифы для сжигания отходов, и № 6602 - не соответствуют обязательствам Украины по Соглашению об ассоциации", - заявили в представительстве ЕС в Украине.
Дипломаты отметили, что политика в области переработки отходов в Украине должна отвечать иерархии отходов ЕС и сосредоточиться на предотвращении и повторном использовании отходов.
Напомним, ранее министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак заявил, что Министерство экологии и природных ресурсов вместе с другими министерствами разрабатывают рамочный законопроект об управлении отходами, а также Национальный план по управлению отходов в соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС.