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"Мертвая зона" в Индийском океане продолжает расти

"Мертвая зона" в Индийском океане продолжает расти

Киев  •  УНН

 • 28564 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Научное сообщество обеспокоено ростом в Индийском океане площади “мертвой зоны”. Она почти полностью лишена кислорода и может быть следствием глобального потепления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP .

Значительную часть Аравийского моря в Индийском океане занимает так называемая “мертвая зона” — водное пространство, которое практически полностью лишено кислорода. Начинается зона примерно в 100 метрах от поверхности океана и спускается на глубину до 1,5 км. Но хуже всего то, что она продолжает активно расширяться.

Команда ученых из британского Университета Восточной Англии и оманского Университета имени султана Кабуса обнаружила заметное падение концентрации кислорода в воде по сравнению с данными, полученными в 1996 году. В самом факте существования “мертвых зон” нет ничего сверхъестественного, но они вызывают обеспокоенность, когда начинают расти с такими скоростью и рвением.

Исследователь из Нью-Йоркского университета Абу-Даби (ОАЭ) Зухейр Лашкар, как и большая часть его коллег, считает, что всему виной глобальное потепление. Ученый утверждает — повышение температуры моря в “мертвой зоне” ведет к снижению содержания кислорода в воде, а это, в свою очередь, вызывает еще большее ее нагревание. Феномен может негативно повлиять на природные экосистемы, оставить без улова рыбаков и, соответственно, изменить жизнь жителей района, который тесно связан с морем. Кроме того, это ведет к гибели коралловых рифов, а следовательно — к снижению туристической привлекательности.

“Когда содержание кислорода в воде падает ниже определенного уровня, рыба уходит. Это важный вопрос не только для научной, но и экономической сферы. Ведь, скажем, рыболовство является важным источником дохода и напрямую зависит от этого явления”, — сообщил Зухейр Лашкар.

Как сообщал УНН, в ЕС недовольны украинским законодательством по переработке отходов.

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