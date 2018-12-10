У Шотландії річка вкрилася "крижаними млинцями"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. На шотландській річці Хелмсдейл утворився незвичайний крижаний покрив у формі "млинців". Про це повідомляє Daily Mail, передає УНН.
"Свідком унікального природного явища став 31-річний Деніел Нoррі, який його й сфотографував. Покрив у формі дисків розміром від 20 до 200 см сформувався через тертя шматочків льоду один об одного", - йдеться у повідомленні.
Зазначають, що найчастіше цей рідкісний природний феномен зустрічається в Балтійському морі, а також навколо Антарктики.
Як повідомляв УНН раніше, наукова спільнота стурбована зростанням в Індійському океані площі “мертвої зони”. Вона майже повністю позбавлена кисню і може бути наслідком глобального потепління.