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У Шотландії річка вкрилася "крижаними млинцями"

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. На шотландській річці Хелмсдейл утворився незвичайний крижаний покрив у формі "млинців". Про це повідомляє Daily Mail, передає УНН.

У Шотландії річка вкрилася "крижаними млинцями"

"Свідком унікального природного явища став 31-річний Деніел Нoррі, який його й сфотографував. Покрив у формі дисків розміром від 20 до 200 см сформувався через тертя шматочків льоду один об одного", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що найчастіше цей рідкісний природний феномен зустрічається в Балтійському морі, а також навколо Антарктики.

Як повідомляв УНН раніше, наукова спільнота стурбована зростанням в Індійському океані площі “мертвої зони”. Вона майже повністю позбавлена кисню і може бути наслідком глобального потепління. 

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