В Шотландии на выборах получили большинство партии, выступающие за отделение от Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. На первых после Brexit выборах парламента Шотландии большинство завоевали партии, выступающие за отделение от Великобритании. Теперь они намерены объявить референдум о независимости. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Подсчет голосов, поданных на выборах 6 мая, закончился в Шотландии только вечером в 8 мая — и выяснилось, что правящая Шотландская национальная партия (ШНП) и зелени, выступили хуже, чем обещали им опроса, но все же совместно получили большинство в 72 мандата (64 и 8) с 129.
Лидер ШНП и глава правительства Шотландии Никола Стёрджен еще до того, как были подсчитаны все голоса, заявила, что, поскольку большинство в шотландском парламенте гарантированно будет по партиям, которые выступают за референдум, эти партии должны будут выполнить свое предвыборное обещание и объявить новый, второй референдум о независимости.
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“Результаты выборов гарантируют, что Эдинбург и Вестминстер с новой силой сойдутся по вопросу о второй референдум о независимости”, — заявил обозреватель шотландской газеты Scotsman.
ШНП в предвыборной программе пообещала провести его до конца 2023 года.
Напомним
Ексочильниця правительства Шотландии Старджен убеждена, что региону удастся обрести независимость от Великобритании.