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В Шотландии на выборах получили большинство партии, выступающие за отделение от Великобритании

В Шотландии на выборах получили большинство партии, выступающие за отделение от Великобритании

Киев  •  УНН

 • 15407 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. На первых после Brexit выборах парламента Шотландии большинство завоевали партии, выступающие за отделение от Великобритании. Теперь они намерены объявить референдум о независимости. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Подсчет голосов, поданных на выборах 6 мая, закончился в Шотландии только вечером в 8 мая — и выяснилось, что правящая Шотландская национальная партия (ШНП) и зелени, выступили хуже, чем обещали им опроса, но все же совместно получили большинство в 72 мандата (64 и 8) с 129.

Лидер ШНП и глава правительства Шотландии Никола Стёрджен еще до того, как были подсчитаны все голоса, заявила, что, поскольку большинство в шотландском парламенте гарантированно будет по партиям, которые выступают за референдум, эти партии должны будут выполнить свое предвыборное обещание и объявить новый, второй референдум о независимости.

Цитата

“Результаты выборов гарантируют, что Эдинбург и Вестминстер с новой силой сойдутся по вопросу о второй референдум о независимости”, — заявил обозреватель шотландской газеты Scotsman.

ШНП в предвыборной программе пообещала провести его до конца 2023 года.

Напомним

Ексочильниця правительства Шотландии Старджен убеждена, что региону удастся обрести независимость от Великобритании.

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